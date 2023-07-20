"Даже после увольнения найдем вас". Ташиев сделал предупреждение чиновникам (видео)

Бишкек, "Саясат.kg". Госслужащие, замешанные в коррупции, получат строжайшее наказание.

Сегодня, 20 июля, на заседании кабмина по итогам I полугодия глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к чиновникам в зале.

Глава госкомитета заявил, что госслужащие, причастные к коррупции, получат самое строгое наказание. Он призвал их заниматься другим делом.

"Госслужащие, замешанные в коррупции, получат строжайшее наказание. Не получится, как раньше, прикрываться земляками, родственниками. Кто работает на госслужбе и замешан в коррупции, будет наказан.

Поэтому перед тем как идти на госслужбу, подумайте хорошенько. Если вы не можете не получать взятку и принимаете решения только в личных корыстных целях, то не идите на госслужбу, а лучше спокойно занимайтесь бизнесом, своей семьей, живите в свое удовольствие. Ведь многие из вас - образованные люди, не надо зря приходить на госслужбу и мучать себя и своих близких. Все виновники будут наказаны. Завтра или послезавтра. Даже после увольнения мы найдем и накажем", - обратился Ташиев.



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