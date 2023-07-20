«Итоги второго квартала в IT-сфере Кыргызстана»

Бишкек, "Саясат.kg". За второй квартал 2023 года более 5 тысяч айтишников искали работу на headhunter.kg.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

За второй квартал 2023 года работодатели разместили на сайте headhunter.kg около тысячи вакансий по направлению IT. Большая их часть пришлась на Бишкек (91%). Кроме IT-компаний (41%), айтишники также требовались, в большей степени, компаниям из финансового сектора (17%), маркетинговым агентствам (16%) и розничной торговли (5%).

Несмотря на большую популярность у айтишников удаленной работы и свободного графика, такие условия были готовы предложить только 21% работодателей. Средняя арифметическая предлагаемая заработная плата в вакансиях составила 72 тысячи сом до вычета налогов.

Топ-10 специализаций в IT по востребованности у работодателей:

1. Программирование, Разработка

2. Инженер

3. Helpdesk

4. Системы управления предприятием (ERP)

5. Web инженер

6. Web мастер

7. Системный администратор

8. Тестирование

9. Сетевые технологии

10. Игровое ПО

Самые дорогие вакансии этого месяца:

1. Development Leader (LIMS) - от 5 000 $ на руки

2. VP Product-менеджер - от 5 000 $ на руки

3. C++ developer - до 5 000 $ до вычета налогов

4. Senior Golang Developer - от 4 500 до 5 000 € на руки

5. Kafka expert engineer - от 5 000 $ до вычета налогов

6. PHP-разработчик - от 4 000 до 5 000 € на руки

7. Back-end разработчик (PHP 7, Symfony 4, PostgreSQL) - от 5 000 $ на руки

8. Python developer (Middle+/Senior) - от 2 500 до 4 500 $ на руки

9. Angular Developer (Middle/Senior) - от 2 000 до 4 000 $ до вычета налогов

10. Node.js + React.js Developer (Middle/Senior) - от 2 000 до 4 000 $ до вычета налогов

Динамика активности соискателей

За второй квартал 2023 года более 5 тысяч айтишников искали работу на headhunter.kg. Наибольшее число айтишников живет в Бишкеке (87%). В профессии, в большинстве, преобладают мужчины (67%). Средний возраст составил 26-35 лет.

Самыми распространёнными профессиями в резюме соискателей стали:

1. Программист, разработчик

2. Тестировщик

3. Дизайнер, художник

4. Аналитик

5. Специалист по информационной безопасности

6. Системный администратор

7. Специалист технической поддержки

8. Системный инженер

9. Технический директор (CTO)

10. Сетевой инженер

Конкуренция на рынке труда

По соотношению резюме и вакансий — hh.индексу — можно судить об уровне конкуренции на рынке труда. Во втором квартале 2023 года hh.индекс составил 5,6. Это означает, что на одну вакансию претендуют почти шесть человек. Это нормальное состояние для рынка. Другой вопрос в том, что компетенций претендента не редко бывает недостаточно для получения оффера, поэтому сейчас сфера все-таки испытывает нехватку, чем баланс.

Менеджер по маркетингу и PR:

Рахима Махмудова