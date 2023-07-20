Строительство коллектора. На перекрестке Чуй и Фучика ограничат движение

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Фучика начинают строительство канализационного коллектора.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 21 июля движение автотранспорта на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика ограничат.

«Принимая во внимание, что проспект Чуй является одной из главных транспортных артерий Бишкека, работы будут вести круглосуточно, чтобы завершить все в кратчайшие сроки», — отметили в мэрии.

В «Бишкекводоканале» объяснили, что полностью перекрывать перекресток не будут. «Работы будут идти по полосам», — уточнили в управлении.

ПЭУ «Бишкекводоканал» просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временному ограничению проезда, так как это важный шаг к улучшению инфраструктуры города.

Напомним, общая протяженность строящегося канализационного коллектора — 11 километров. Его мощность по пропуску сточных вод составит 100 тысяч кубометров в сутки. Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Швейцарии.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270650/