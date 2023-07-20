Строительство коллектора. На перекрестке Чуй и Фучика ограничат движение

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Фучика начинают строительство канализационного коллектора.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, с 21 июля движение автотранспорта на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика ограничат.
«Принимая во внимание, что проспект Чуй является одной из главных транспортных артерий Бишкека, работы будут вести круглосуточно, чтобы завершить все в кратчайшие сроки», — отметили в мэрии.
В «Бишкекводоканале» объяснили, что полностью перекрывать перекресток не будут. «Работы будут идти по полосам», — уточнили в управлении.
ПЭУ «Бишкекводоканал» просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временному ограничению проезда, так как это важный шаг к улучшению инфраструктуры города.
Напомним, общая протяженность строящегося канализационного коллектора — 11 километров. Его мощность по пропуску сточных вод составит 100 тысяч кубометров в сутки. Проект финансирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Швейцарии.
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