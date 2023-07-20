Акылбек Жапаров похвалил таможенников: стали патриотами

Государственная таможная служба выполнила план сборов на 153,8 процента.

Об этом на заседании кабинета министром сообщил его глава Акылбек Жапаров.

«Если таможня собирала в месяц 3,9 миллиарда сомов, то сейчас 8,1 миллиарда сомов. За этот год они должны собрать 94,6 миллиарда сомов, из них за полгода собрано 48 миллиардов», — сказал он.

По словам главы кабмина, сотрудники ГТС стали более патриотичными.

«Стало больше таможников... Таможня дает добро, я мзду не беру, мне за державу обидно», — процитировал одного из героев кинофильма «Белое солнце пустыни» Акылбек Жапаров.



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