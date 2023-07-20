Кыргызстан строго придерживается международных норм и правил – ГКНБ прокомментировал возможные санкции США

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана прокомментировал сообщение о возможных санкционных мер США в отношении страны.

Как сообщает пресс-служба комитета, в связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана «с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию» ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем:

Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения введенных США и Западными странами санкционных ограничений по отношению к России.

ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.

ГКНБ КР начато соответствующие разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер.

Кыргызская Республика и её государственные структуры строго придерживаются соответствующих международных норм и правил.

Кабар