Кыргызстан строго придерживается международных норм и правил – ГКНБ прокомментировал возможные санкции США

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана прокомментировал сообщение о возможных санкционных мер США в отношении страны.
Как сообщает пресс-служба комитета, в связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана «с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию» ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем:
Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения введенных США и Западными странами санкционных ограничений по отношению к России.
ГКНБ КР допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции.
ГКНБ КР начато соответствующие разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер.
Кыргызская Республика и её государственные структуры строго придерживаются соответствующих международных норм и правил.
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