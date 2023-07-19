Здание кинотеатра «Октябрь» передано Чуйскому областному театру

Отмечается, что Чуйский областной театр не имел своего здания.

Здание кинотеатра «Октябрь» передано Чуйскому областному театру имени Шаршена Термечикова, сообщает Минкультуры.

По данным ведомства, акт приема-передачи подписали руководители кинотеатра, Департамента кинематографии и театра.

Отмечается, что Чуйский областной театр не имел своего здания.

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