ГКНБ: Пресечен деятельность подпольных цехов по производству алкогольной продукции 

Бишкек, "Саясат.kg". Спиртосодержащая продукция производилась кустарным методом, без соблюдения санитарных, технических и медицинских норм, что наносит вред здоровью потребителей.
18 июля 2023 года, ГКНБ Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством по контролю за производством алкогольной продукции при Кабинете министров КР пресечена деятельность подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции.
В результате проведённых обысков по адресам в г.Бишкек и Чуйской области, а также торговым точкам на ТРК «Берекет Универсал» на Ошском рынке выявлено 16 тыс. 900 бутылок в различных объемах, что составило всего 3 тыс. 350 литров поддельной алкогольной продукции, в том числе водка, коньяк, виски и текила. Также, обнаружено 350 литров этилового спирта, более 2000 тысяч поддельных акцизных марок, этикеток, станки для производства контрафактной алкогольной продукции, специальные приспособления и другие составляющие, использовавшиеся для производства алкоголя.
Следует отметить, что спиртосодержащая продукция производилась кустарным методом, без соблюдения санитарных, технических и медицинских норм, что наносит вред здоровью потребителей, а также несет угрозу генофонду республики. Кроме того, производство и реализация указанной продукции наносит существенный ущерб экономике в виде уклонения от уплаты соответствующих акцизных и налоговых платежей.
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