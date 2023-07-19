Жапаров: Из-за лени кыргызов нам пришлось пригласить строителей из Дубая

Президент Садыр Жапаров во время церемонии передачи дорожной спецтехники Минтрансу раскритиковал кыргызстанцев за лень.

По словам главы государства, здание для администрации президента строится медленно из-за именно из-за лени кыргызов.

""Мы, кыргызы, очень ленивый народ. Сейчас строится новый Дом правительства на месте гостиницы "Иссык-Куль", который планировали закончить в сентябре. В октябре пройдет саммит и мы планируем там встретить президентов стран СНГ. На стройке работали около 500 наших кыргызских ребят, которые работали всего по пять часов вместо восьми часов. При этом могли не работать в субботу и даже в понедельник. Из пяти рабочих часов час обедают, час курят и час сидят в телефоне. То, что иностранцы могут сделать за день, наши кыргызы не могут закончить за неделю. От безысходности нам пришлось пригласить в Бишкеке 800 строителей из Дубая, чтобы они помогли закончить стройку до сентября, а потом помогли со строительством города Асман. Анекдоты берутся из жизни, в том числе и про лень наших кыргызов. Говорят, что рабочих мест нет. Есть, но никто не хочет работать, а если и идут, то быстро бросают. Говорят трудно, но ведь и зарплату мы платим хорошую", - подчеркнул президент.





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