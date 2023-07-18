Садыр Жапаров подписал закон о госязыке

Кроме того, статьей 2 принятого конституционного Закона определено, что в Кыргызской Республике в качестве официального языка используется русский язык.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 мая 2023 года.
Конституционный Закон Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики" принят в целях реализации статьи 13 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой кыргызский язык является государственным языком Кыргызской Республики, и порядок применения государственного языка определяется конституционным законом.
Конституционный Закон устанавливает правовые основы использования государственного языка в Кыргызской Республике и осуществления государственной языковой политики, обязанности государственных органов, учреждений, организаций и органов местного самоуправления в создании условий для его развития, обеспечивает право граждан на использование государственного языка Кыргызской Республики.
Нововведениями данного конституционного Закона являются:
1) частью 2 статьи 3аконом определено, что законодательство о государственном языке распространяется на граждан Кыргызской Республики, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике;
2) статьей 4 определены сферы обязательного использования государственного языка, а именно установлено, что государственный язык подлежит обязательному использованию:
– в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
– в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов;
– в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах Кыргызской Республики;
– при заключении международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;
– при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте;
– в наименованиях государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности;
– в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах;
– в информации о товарах и услугах;
– в деятельности нотариальных контор, оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации и иных бланков государственного образца;
– в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей;
– в иных сферах, определенных законодательством Кыргызской Республики;
3) статьей 11 (Наименования государственных и негосударственных организаций) определено, что наименования совместных, иностранных организаций оформляются с транслитерацией на государственный язык. Правила применения транслитерации букв письменности кыргызского языка утверждается уполномоченным органом по государственной языку и языковой политике;
4) статьей 20 установлен обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций должен быть не менее 60 процентов и порядок вещания устанавливается Законом Кыргызской Республики "О телевидении и радиовещании". Телерадиокомпании независимо от форм собственности не менее 60 процентов своих передач ведут на государственном языке
(часть 2 статьи 21);
5) государственный язык в сфере книгоиздания и книгораспространения включен в том числе в формате, доступном для лиц с ограниченными возможностями зрения (в аудиоформате или шрифте Брайля) (статья 23);
6) статьей 32 определен перечень лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.
К таковым относятся:
– государственные и муниципальные служащие, перечень которых установлен в Реестре государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики;
– депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутаты местных кенешей;
– служащие Национального банка Кыргызской Республики;
– лица офицерского и начальствующего (среднего и высшего) состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
– лица рядового, сержантского и старшинского состава органов внутренних дел и других правоохранительных органов, которым присваиваются специальные звания;
– судьи;
– прокуроры;
– адвокаты;
– нотариусы;
– руководители, сотрудники учебных заведений всех форм собственности;
– педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учреждения образования и/или научных учреждений и работают на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка;
– медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;
– должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности, кроме лиц, которые не являются гражданами Кыргызской Республики.
Кроме того, статьей 2 принятого конституционного Закона определено, что в Кыргызской Республике в качестве официального языка используется русский язык. Использование официального языка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. Кыргызская Республика придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории и гарантирует создание условий для развития этих языков. Каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на создание условий для сохранения, изучения и развития своего родного языка.
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