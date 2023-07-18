Дискриминация женщин в Кыргызстане: жертва пыток так и не получила компенсацию

Однако Бишкекский городской суд постановил, что эти деньги должно выплатить МВД.

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел исковое заявление 51-летней жительницы Майлуу-Суу Розы Горбаевой о взыскании компенсации за дискриминацию женщин и вынес решение о выплате ей 50 тысяч сомов. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

Суд постановил «взыскать возмещение морального вреда в размере 50 тысяч сомов из государственной казны в лице Министерства финансов». Однако Бишкекский городской суд постановил, что эти деньги должно выплатить МВД.

Представители Розы Горбаевой направили исполнительный лист в подразделение службы судебных исполнителей (ПССИ. — Прим.24.kg) Первомайского района. Прошло четыре месяца, никаких действий по исполнению решения не предпринято.



Представители потерпевшей обратились в ПССИ с ходатайством о получении информации о выполненных действиях еще в конце апреля. Но не получили ответа на ходатайство, хотя закон требует принятия решения и ответа в течение трех суток.

Юристы обратились в районную прокуратуру с жалобой на бездействие ПССИ. Однако надзорный орган также не отреагировал.

«Такое бездействие и игнорирование запросов со стороны органов государственной власти приводят к снижению доверия к системе правосудия и подрывают уверенность граждан в защите своих прав. Возникает вопрос о соблюдении закона и эффективности механизмов исполнения судебных решений. Роза Горбаева и ее представители сталкиваются с неприемлемым бездействием и игнорированием запросов от ПССИ и прокуратуры. Исполнение решения суда должно осуществляться без задержек и с должным вниманием к правам жертвы пыток. Необходимо незамедлительно предпринять меры для исполнения решения и обеспечения законности», — отметили адвокаты.

Напомним, истица несколько лет просидела в ИВС за преступление, которого, по ее словам, не совершала. Она была вынуждена оговорить себя под пытками. Ее больше трех лет, пока шли следствие и суды, держали в изоляторах временного содержания, хотя, согласно закону, в ИВС срок содержания не должен превышать 48 часов.

За три года Роза Горбаева отсидела в шести изоляторах временного содержания в Майлуу-Суу, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Ноокене и Баткене.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, признав факт дискриминации в отношении Розы Горбаевой, потребовал от правительства Кыргызстана предоставить надлежащую компенсацию в соответствии с тяжестью нарушенных прав. Женщина подала иск на 10 миллионов сомов. Суд пытки над ней оценил в 50 тысяч сомов, удовлетворив иск частично.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270473/