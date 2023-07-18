Повторные выборы. ЦИК утвердит текст бюллетеней до 24 августа

ЦИК утвердит текст бюллетеней на повторные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу №26 не позднее 24 августа.
Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, бюллетени будут изготовлены до 5 сентября. Если кандидат решит отказаться от участия в кампании после этой даты, свой избирательный залог в сумме 100 тысяч сомов он не получит.
На участки бюллетени поступят не позднее 7 сентября. До этого же числа ЦИК принимает заявления о голосовании вне помещения.
Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.
Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.
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