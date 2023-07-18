Дастан Бекешев: Матчество кастрирует Конституционный суд

Не быть, так как гражданская позиция политических лидеров превратилась в законопроект, кастрирующий полномочия Конституционного суда.
В своем Telegram-канале он отметил, что не быть в Кыргызстане Эльмире Гульмировне, Бегимай Умуткановны, Бакыту Перизатовичу, Руслану Канышаевичу и прочим, пожелавшим матчество в осознанном возрасте.
"Не быть, так как гражданская позиция политических лидеров превратилась в законопроект, кастрирующий полномочия Конституционного суда. Бог с этим матчеством, дело ведь в другом: Конституционный суд кастрируют и превращают в дочку", - написал депутат.
Он напомнил полномочия Конституционного суда:
-дает официальное толкование Конституции;
-разрешает дела о соответствии Конституции законам и иным нормативным правовым актам КР;
-дает заключение о конституционности не вступивших в силу международных договоров, участницей которых является КР;
-разрешает споры о компетенции между ветвями государственной власти;
-дает заключение об изменениях и дополнениях в Конституцию;
-дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.
"Законопроектом предлагается наделить правом президента и председателя Конституционного суда обращаться с представлением о пересмотре решения Конституционного суда. Причем обосновывают примерами из Узбекистана, Казахстана и Литвы. Но там пересмотр решения Конституционного суда допускается в случаях, когда были неизвестны обстоятельства при рассмотрении дела и при изменении норм Конституции. У нас же добавляется возможность пересмотра решения Конституционного суда, если его решение противоречит общественному сознанию, моральным и нравственным ценностям народа. Естественно, за народ будет решать не сам народ.
Перечитайте полномочия Конституционного суда и теперь представьте, какие решения могут пересматриваться, если они не понравятся президенту? А как же быть с тем, что в самой Конституции написано: "Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит"? Надо переписывать саму Конституцию, а не законы.
Хотя о чем я? Большинству страшнее матчество, чем возможность крутить и вертеть Конституционным судом. Экономней ликвидировать его и отдать полномочия администрации президента. Мало кто осознает, что его право на обращение в Конституционный суд становится бессмысленным", - подчеркнул Бекешев.
Напомним, администрация президента вынесла на общественное обсуждение поправки в законодательство, позволяющее президенту отправлять решения Конституционного суда на пересмотр.
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