"Желал показать мнимое превосходство". Мужчина ударил ножом пасынка

Житель Чуйской области напал с ножом на пасынка, однако наказания не получил, так как примирился с пострадавшим.
Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Имена изменены.
В мае этого года, по версии следствия, Илья со своей супругой Оксаной и 30-летним пасынком Николаем распивали в квартире спиртные напитки. В какой-то момент мужчины начали ругаться. Как указано в постановлении, желая показать свое мнимое превосходство над Николаем, Илья, подобрав бытовой нож, нанес им телесные повреждения пасынку. После чего покинул квартиру и скрылся в неизвестном направлении. В экспертизе указано, что потерпевший получил колото-резаные раны в области грудной клетки и шейного отдела позвоночника. По степени тяжести ранения расценили как легкий вред здоровью.
На судебном заседании адвокат Ильи заявила суду ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон, представив соответствующее соглашение.
Обвиняемый и потерпевший поддержали ходатайство и просили суд прекратить уголовное дело. Токмокский городской суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.
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