Соцсети и приложения разрушают наш разум — человечеству грозит новый вид диабета

Приложения для убийства времени, такие как TikTok и Instagram, описываются как цифровые аналоги кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, которые могут вызывать «культурный диабет».

Издание The MIT Press Reader пишет, что ученые в области общественного здравоохранения и журналисты обращаются к ВОЗ по поводу «зависимости от экрана».

В 1976 году, как гласит история, Том Ячино разговаривал по телефону с другим членом юмористической группы из Южной Калифорнии, которая предпочитала смотреть телевизор, а не вести здоровый образ жизни. Он объединил фразы «boob tube» и «tuber» в аккуратный каламбур, породив фразу «домосед».

Другой член группы, Роберт Армстронг, объединился с писателем, чтобы написать тонкий, карманный «Официальный справочник по домашнему картофелю» (1983), который безоговорочно поддерживает стереотип чрезмерного просмотра телевизора. Он предлагает насмешливые гимны телевидению, телевизионную кухню (заметное место занимают тостеры), продвинутые уроки по «одновременному просмотру» нескольких телеканалов и предысторию, которая связывает телевидение с огнем Моисея, пещерой Платона и Уильямом Блейком.

В книге утверждается, что отличает домоседа от случайного зрителя: это его длительные сеансы просмотра, которые могут сделать зрителей «растительными». Представление телевидения как устройства для превращения зрителей в растительноподобные объекты является постоянной темой «Официального справочника по домашнему картофелю»: в какой-то момент авторы обсуждают смотреть спортивные состязания, пока зритель не потеряет сознание; в другой - шутят, что трудно сказать, дохлый домосед или просто приклеился к трубке. Справочник изображает своего идеального зрителя лишенным свободы действий — он был в хорошем смысле «запрограммирован» телевидением — и скорее объектом, чем субъектом.

Эти шутки о домоседах отражают дух времени в стране, переживающей экономический застой, но в конечном счете они касаются лени белых людей: читатель справочника быстро замечает, что во всей книге есть только одно мимолетное изображение цветного человека. , из мультика про безработных домоседов в Детройте. Напротив, в публичном дискурсе того времени политики, нагнетающие страх, ссылались на предполагаемую лень чернокожих — давний образ расизма в американском контексте — когда они выступали против людей, пользующихся системой социального обеспечения. Так называемые усилия по «реформе» системы социального обеспечения, основанные на риторике восстановления свободы действий и «личной ответственности», в конечном итоге разрушили систему социального обеспечения.

Кого мы называем домоседом и кого мы высмеиваем за то, что он пользуется преимуществами системы социального обеспечения, имеет отношение не столько к реальной практике потребления, сколько к тому, кто имеет привилегию быть ленивым. В то время как домоседка была до смешного растительной, фигура получателя пособий, коротая часы за просмотром телевизора вместо работы, приобрела более мрачные, почти мертвые качества: она казалась лишенной жизни как субъект, лишь частично живой. Это впечатление отражает широко распространенное представление о телевидении как о порождающей крайнюю степень пассивности. И все же пассивность телевидения всегда переоценивалась; многие другие средства включают в себя сидение на диване и сидячий образ жизни, например, чтение книги или аудиофилию. Фигура получателя пособий, коротающего часы перед телевизором вместо работы, приобрела более мрачные, почти мертвые черты: она казалась лишенной жизни как субъект, лишь частично живой. Это впечатление отражает широко распространенное представление о телевидении как о порождающей крайнюю степень пассивности. И все же пассивность телевидения всегда переоценивалась; многие другие средства включают в себя сидение на диване и сидячий образ жизни, например, чтение книги или аудиофилию. Фигура получателя пособий, коротающего часы перед телевизором вместо работы, приобрела более мрачные, почти мертвые черты: она казалась лишенной жизни как субъект, лишь частично живой. Это впечатление отражает широко распространенное представление о телевидении как о порождающей крайнюю степень пассивности.

Алгоритмы побуждают нас вовлекаться и быть активными, чтобы создать себя как пользователей.

И «домосед», и образ человека, лениво пользующегося своими социальными пособиями, сегодня кажутся несколько причудливыми. Похоже, мы оторвались от телевидения как такового и от аудитории, которую оно порождает. По словам культурного критика Лоуренса Скотта , мы живем в «посткартофельный век»; даже пользователь, просматривающий сериал онлайн, скорее всего, будет одновременно проверять уведомления на телефоне или искать биографию актера в другом окне. Пользователь определился как многозадачный. Даже политический вопрос о получателях социальных пособий, смотрящих телевизор, похоже, отошел на задний план, сыграв свою роль теперь, когда система социального обеспечения в США была демонтирована. Современная жизнь обычно изображается как век вечного беспокойства и безумного внимания, многозадачности и непрерывных уведомлений. Как говорит медиа-исследователь Лиза Паркс, «в то время как телезрители воспринимаются как пассивные домоседы, пользователи компьютеров, по сравнению с ними, считаются активными и переутомленными». Алгоритмы побуждают нас вовлекаться и быть активными, чтобы создать себя как пользователей.

Тем не менее, эксперты продолжают предупреждать нас, что интерактивность может быстро превратиться в еще одну форму экранной зависимости. Приложения для убийства времени, по выражению одного критика, являются цифровым эквивалентом кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы; они дают нам «культурный диабет». Журналы о технологиях описывают сегодняшний вид перенасыщенных цветов, которые появляются на дисплее смартфона — эстетические решения, закодированные в фильтрах и вычислительной фотографии, а затем нормализованные как просто то, как сейчас выглядят фотографии — как «конфетки для глаз». Критики сравнивают экранную зависимость с перееданием: «В современном мире технологии больше похожи на еду, чем на алкоголь», — пишет один из них .. «[Потребители] должны перестроить свои отношения с едой, продолжая есть каждый день».

Ученые в области общественного здравоохранения и журналисты обращаются к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Всемирной организации здравоохранения за рекомендациями по поводу «зависимости от экрана», аргументируя это тем, что экран подобен сахару и что такие сайты, как TikTok и Instagram, охотятся на нашу тягу к нему.

Возможно, основное различие между домоседом и пользователем заключается просто в том, что практически невозможно отказаться от работы в качестве пользователя. Теперь пользователи взаимодействуют даже тогда, когда хотят отстраниться — то есть теперь они активно отстраняются — а это означает, что граница между активностью и пассивностью стала еще более тонкой, чем раньше.

Алгоритмы, отслеживающие действия пользователя, превращают ничегонеделание в своего рода взаимодействие, которое фиксируется в виде данных: например, Netflix считывает отсутствие клика по предложению как отсутствие интереса к нему — сигнал, который информирует их алгоритмы для будущих предложений. Алгоритмы теперь могут делать выводы о пользователях даже при отсутствии отслеживающих файлов cookie или явных учетных записей пользователей, например, используя вероятностные меры для расчета уникальности идентификатора браузера пользователя и IP-адреса на разных веб-сайтах. А недавний всплеск платформ, предназначенных для монетизации скрытых, праздных и случайных зрителей, таких как Twitch, сайт потоковой передачи видеоигр, который Amazon купил за 1 миллиард долларов в 2014 году, является признаком того, что так называемые пассивные пользователи — это просто следующий рынок. для расширения цифрового капитализма; интересы пользователя можно легко определить, изучив, за кем он смотрит или следит. Пассивность — это просто еще один способ взаимодействия с системами цифрового капитализма.

Недавний всплеск платформ, предназначенных для монетизации скрытых, праздных и случайных просмотров, является признаком того, что так называемые пассивные пользователи являются просто следующим рынком для расширения цифрового капитализма.

Единственные люди, на которых эта новая реальность, кажется, меньше всего влияет, — это обеспеченные люди. Исследователи обнаружили, что дети в более обеспеченных семьях проводят в среднем на 90 минут в день меньше, чем в семьях с низким доходом; Феномен венчурных капиталистов и руководителей Силиконовой долины, которые запретили или строго ограничили экранное время для своих детей, настолько широко распространен, что New York Times назвала это «консенсусом». Тем не менее, их работодатели и предприятия продвигают экранное время как дешевую замену государственным инвестициям. В недостаточно финансируемом школьном округе недалеко от Уичито, штат Канзас, некоммерческая организация Summit Learning, финансируемая Facebook, попыталась «разрушить» образование, распространяя Chromebook и реализуя программу обучения через Интернет, которая в значительной степени устранила межличностное взаимодействие .. Результатом этого эксперимента, как быстро обнаружили удаленные учащиеся и работники во время пандемии COVID-19, стали головные боли, напряжение глаз, стресс, тревога, «дети, которые все выглядят как зомби», и даже несколько приступов в день у одного учащегося, страдающего от эпилепсии. Напротив, быть за кадром — относительная привилегия тех, кто может позволить себе личных наставников, свободное время или анонимность.

Одна группа, которая олицетворяет кажущиеся крайности зависимости от экрана, — это интернет-зависимые, которые не хотят работать; сегодняшний эквивалент домоседа, на государственном языке они называются NEET (не занятыми, не обучающимися и не обучающимися) или «отключенной» молодежью. По оценке политэконома Николаса Эберштадта, в американской рабочей силе насчитывается около восьми миллионов мужчин, которые упорно отказываются войти в состав рабочей силы. В отличие от безработных, которые все еще надеются найти работу, он пишет:«Общение, отдых и досуг» — это занятие, на которое приходится 3000 часов в год, большую часть этого времени перед экранами телевизоров или компьютеров. . . Опросы использования времени показывают, что [NEET] почти полностью бездельничают — меньше помогают по дому, чем безработные мужчины; меньше заботятся о других, чем работающие женщины; волонтерство и участие в религиозной деятельности меньше, чем работающие мужчины и женщины или безработные мужчины». Для Эберштадта эти экранные действия, кажется, демонстрируют плохую домашнюю жизнь, в которой NEET слишком ленивы, чтобы даже «заботиться о других», не говоря уже о том, чтобы войти в общественную сферу: «смерть работы, кажется, также означает смерть гражданской активности». , участие сообщества и добровольное объединение».

Оторванные от экономики, NEET служат особенно раздражающим раздражителем для политических комментаторов как правых, так и левых. Для неолибералов справа, представленных Эберштадтом, это потому, что их действия на экране кажутся ни работой, ни свободным временем. Свободное время традиционно определяется рабочим днем или рабочей неделей, то есть как способ развеяться перед следующим днем в офисе или на производстве, или, наоборот, как время от рутины домашних дел. Следовательно, просмотр телевизора, как это предположительно делали те, кто, как предполагается, использует социальные пособия, или игра в видеоигры просто для того, чтобы скоротать время, не привязанный к какой-либо связи с работой (наемной или домашней), обесценивает систему производительности, в которой работает и свободное время. являются предикативными. Вот почему Эберштадт ссылается на моральную серьезность бродяжничества: «Среди тех [мужчин], которые должны быть наиболее способными нести бремя гражданской ответственности, вместо этого она поощряет лень, праздность и пороки, возможно, более коварные». Левым NEET кажутся антисоциальными или антикоммунитарными, а не просоциальными, что заставляет задуматься даже левых мыслителей, прежде чем отстаивать свои формы безделья.

То, что дебаты об экранах на самом деле касаются дебатов о социальности, уже предвосхищено «Официальным справочником домоседов». В одном показательном моменте в книге кратко отмечается существование видеоигр и более новых систем двустороннего телевидения, но приводятся доводы против интерактивных технологий: «Зачем смотреть телевизор, если нужно думать и реагировать? Если вам придется ответить, вы тоже можете это сделать. . . развивать дружбу или читать книгу или что-то в этом роде». Его советы относительно близости также асоциальны: секс «не рекомендуется», так как он будет мешать просмотру телевизора; в любом случае, «секс все равно переоценен». И в нем телевидение описывается как способ снижения уровня преступности: «Когда люди смотрят телевизор, у них нет времени на антиобщественную деятельность», предположительно потому, что телевидение отстраняет их от общества в целом, совет, необычайно подходящий для сегодняшнего сетевого века, когда новая форма работы включает в себя «культивирование дружеских отношений» и «отклик». Теперь новая фигура непригодности — это не столько домосед, сколько сдержанный, отсоединенный или незаинтересованный пользователь.

Но асоциальность, представленная просмотром телевизора или тратой времени на экраны, может быть способом справиться с этим давлением общения и общения. В своей книге « Политика после телевидения » исследователь средств массовой информации Арвинд Раджагопал описывает семью индийского механика, которая понимает телевидение как форму «перехода времени» или пустой траты времени. Для них просмотр телевизора приглушает обычные ссоры и вспышки домашних конфликтов и предлагает короткое окно уединения в переполненном доме.

В цифровую эпоху таймпасс дает возможность временно забыть о постоянном давлении на пользователя, связанного с подключением и общением с другими, ожиданием, отделенным от надлежащей социальной жизни. Он предлагает смягченную версию необходимости разговаривать, общаться или взаимодействовать с другими, не говоря уже о том, чтобы постоянно отчитываться за себя. В своем цифровом контексте timepass представляет собой набор форм, жанров и способов справиться с ситуацией, которые, по словам ученого в области цифровых медиа Джеймса Ходжа, позволяют вам «быть самим собой, не показывая себя слишком много». Другой пример Ходжа, который изучает новые эстетические формы цифровых медиа, — это то, как пользователи улавливают небольшую дозу эмоций в реакции GIF. Краткость этих форм породила словосочетание «чувства», малую и часто неопределенную дозу чувства («пять чувств равняется одной трети человеческих эмоций»,вычислила Кэти Уолдман в Slate в 2015 году), формулировка, которая говорит о способах уменьшения без полного отключения. Timepass особенно необходим тем, для кого социальность может казаться обязательной, а не добровольной — водителям совместных поездок, которые чувствуют себя обязанными общаться со своими пассажирами. Вместо того, чтобы отгораживаться, асоциальный субъект продолжает воображать отношение, каким бы отсроченным или отсроченным оно ни было, — упущенную связь, которая тем не менее ощущается как связь.

Так называемый кризис асоциальности — это повторение той же проблемы гендерного и расового экономического неравенства, которая всегда была с нами.

Условия асоциальности, как выясняется, непропорционально, даже в подавляющем большинстве, ощущают не белые мужчины NEET, которых описывает Эберштадт, а цветные люди: в Америке, согласно отчету Исследовательского совета социальных наук за 2020 год, коренной американец в возрасте 16 лет до 24 лет — в 2,5 раза чаще, чернокожий — в 1,9 раза, а латиноамериканец — на 40% более вероятно будет так же «отключен» от общества, как и белый человек той же возрастной группы. Это говорит о том, что так называемый кризис асоциальности — это повторение той же проблемы гендерного и расового экономического неравенства, которая всегда была с нами. Социализация сама по себе часто является инструментом исключения людей.

Прохождение времени позволяет нам придавать форму пространству между требуемыми от нас моментами взаимодействия, моментами, когда время просто проходит, а не направляется к цели. Если типичным импульсом является представление такого времени как предмет морального беспокойства, тогда мы могли бы вернуть течение времени как способ описания интервалов «тем временем». Шилпа Фадке, соавтор книги о праве женщин бездельничать в Мумбаи , описала свою онлайн-жизнь аналогичным образом. Это не утопия, пишет она, но иногда это возможно, учитывая внешние обстоятельства:

Интересно, есть ли у меня энергия или энтузиазм, чтобы переодеться и отправиться на прогулку, в безопасности или нет. Часто вместо этого я предпочитаю слоняться онлайн... Иногда у меня может быть открыто несколько окон чата с друзьями, слоняющимися со мной. Я также мог бы остановиться на порнографическом сайте или сайте секс-чата и забрести туда… Когда я слоняюсь без дела, я вполне могу потягивать чашку адрак чая (имбирный чай) или бокал вина.

Это блуждание представляет собой сочетание интереса и безразличия, волнения и расслабленности, ухода и пребывания: не рецепт революции, а способ скоротать время, прежде чем нам снова придется быть собой.

«Здоровье» (АКИpress)