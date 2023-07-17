Зампредседателя кабмина Э.Байсалов рассказал о проекте горнолыжной базы «Каркыра» и о направлениях в туризме КР

Он рассказал про проект горнолыжной курортной зоны, который планируется реализовать на Иссык-Куле.

На сегодняшний день наблюдается высокая заинтересованность Кыргызстаном иностранных инвесторов. Об этом 16 июля сказал заместитель председателя кабинета министра Эдиль Байсалов на фестивале Happy Yurta Fest 2023 на джайлоо Каркыра.

Среди объектов, которые вызывают интерес, есть город Каракол, конный туризм, этнографический туризм, курортные зоны, лыжи в зимнее время года, прокомментировал он.

Кроме того, он рассказал про проект горнолыжной курортной зоны, который планируется реализовать на Иссык-Куле.

«Бизнесмен Аркадий Чернов, привез много австрийцев и очень много представителей российского бизнеса. Они сейчас ищу инвестиции», - прокомментировал он.

Также по его словам, у нас есть множество айыл окмоту - местные акимы развивают бизнес в виде горнолыжного и летних курортов.

«В августе собираемся в Китай на большую выставку. И мы ориентируемся на то, что к нам прибудут туристы премиум класса из Китая. У нас бюджетного туризма много, но мы также хотим, чтобы у нас были пятизвездочные отели. Наше руководство обязывает нас развивать китайское и индийское направления», - сказал он.

Tazabek