Зампредседателя кабмина Э.Байсалов рассказал о проекте горнолыжной базы «Каркыра» и о направлениях в туризме КР

Он рассказал про проект горнолыжной курортной зоны, который планируется реализовать на Иссык-Куле.
На сегодняшний день наблюдается высокая заинтересованность Кыргызстаном иностранных инвесторов. Об этом 16 июля сказал заместитель председателя кабинета министра Эдиль Байсалов на фестивале Happy Yurta Fest 2023 на джайлоо Каркыра.
Среди объектов, которые вызывают интерес, есть город Каракол, конный туризм, этнографический туризм, курортные зоны, лыжи в зимнее время года, прокомментировал он.
Кроме того, он рассказал про проект горнолыжной курортной зоны, который планируется реализовать на Иссык-Куле.
«Бизнесмен Аркадий Чернов, привез много австрийцев и очень много представителей российского бизнеса. Они сейчас ищу инвестиции», - прокомментировал он.
Также по его словам, у нас есть множество айыл окмоту - местные акимы развивают бизнес в виде горнолыжного и летних курортов.
«В августе собираемся в Китай на большую выставку. И мы ориентируемся на то, что к нам прибудут туристы премиум класса из Китая. У нас бюджетного туризма много, но мы также хотим, чтобы у нас были пятизвездочные отели. Наше руководство обязывает нас развивать китайское и индийское направления», - сказал он.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!