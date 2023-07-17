Автомобильные грузоперевозки в Кыргызстане: рынок стабилизируется после взлета

Бишкек, "Саясат.kg". Особенно ярко выражено изменение тенденции в экспортных перевозках.

(На фото Э.Бейилбаев)

По итогам первого полугодия в республике зафиксирован заметный рост спроса на автомобильные грузоперевозки. Однако, во втором квартале рост практически остановился. Это подтверждают данные международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Особенно ярко выражено изменение тенденции в экспортных перевозках. С января по июнь количество размещенных на Бирже заявок на перевозки из Кыргызстана увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63%. Основной вклад внесли перевозки в Россию (+67%), также заметный рост показали Казахстан и Беларусь. Существенно (+ 37%) по сравнению с прошлым годом выросли и ставки на перевозки.

Вместе с тем все показатели второго квартала оказались значительно скромнее результатов первого квартала, когда наблюдался более чем двукратный рост спроса на экспортные перевозки. Если же сравнивать второй квартал с первым, то прогресс оказался минимальным (+7%), в том числе и на российском направлении (+9%). А ставки на грузоперевозки даже несколько снизились.

Схожая ситуация и в импортных перевозках. По итогам полугодия в годовом выражении количество заявок на автомобильные грузоперевозки в Кыргызстан увеличилось на 65%. Но и здесь сравнение второго квартала с первым говорит о замедлении тенденции – рост составил всего 3%.

При этом средние ставки в импортных перевозках в первом полугодии увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

«В целом на рынке мы сейчас наблюдаем переход от бурного роста, который наблюдался во второй половине 2022 года и в начале 2023 года, к более плавному развитию. Замедление роста наблюдается примерно с конца февраля-начала марта и вполне объяснимо – рынок не мог расти такими темпами долгое время.

Напомню, что прошлогодний рост во многом объяснялся западными санкциями против РФ и переориентацией российских компаний на новые направления, в том числе на Кыргызстан. Но теперь этот эффект уже не настолько большой. Вместе с тем пока мы не наблюдаем коррекции, которая могла последовать в случае ухода российских компаний. Скорее, рынок просто закрепляется на новых уровнях, которые значительно превосходят прошлогодние показатели», – комментирует Эмирлан Бейилбаев, директор Кыргызстанского представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».







