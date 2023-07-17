Золото и три бронзы завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по вольной борьбе

Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Золото и три бронзы завоевали кыргызстанские спортсмены на чемпионате Азии по вольной борьбе, который проходит в Аммане (Иордания). Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

По его данным, сборная Кыргызстана U-15 по вольной борьбе завоевала одну золотую и три бронзовые медали.

Чемпионом Азии стал Садырбек Кайыпбеков. Он выступал в весовой категории до 41 килограмма. Третьи места у Калыбека Бактыбекова (весовая категория до 38 килограммов), Жакшылыка Боробаева (до 44 килограммов) и Талгарбека Ашимова (до 57 килограммов).



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