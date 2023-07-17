Повторные выборы. ЦИК назвала дату оглашения итогов голосования

ЦИК назвала дату подведения официальных итогов повторных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу.

По данным ведомства, результаты будут оглашены не позднее 24 сентября, то есть через две недели после дня голосования.

Кандидатам, набравшим больше 5 процентов голосов, вернут избирательный залог размером 100 тысяч сомов. Остальные деньги уйдут в бюджет.

Центризбирком также уточнил некоторые ограничения по расходам для кандидатов. Они не могут потратить на кампанию свыше 10 миллионов сомов.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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