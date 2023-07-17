В Кыргызстане будут восстанавливать деградирующие пастбища

По данным ведомства, на одном из хозяйств был представлен проект по сохранению зеленых угодий.

В Кыргызстане будут восстанавливать деградирующие пастбища. Как сообщают российские СМИ, Министерство сельского хозяйства КР закупило 100 тонн семян многолетних растений из РФ.

По данным ведомства, на одном из хозяйств был представлен проект по сохранению зеленых угодий. Здесь начали собирать семена многолетнего растения, известного как костерец, которое считается спасительным для почвы. Посев этих растений был осуществлен в прошлом году, и они хорошо адаптировались к местным условиям почвы и климату. Все полученные семена будут распределены между районами.

В Институте животноводства и пастбищ Национальной академии наук рассказали, что все закупаемые травы должны быть приспособлены к местным условиям и обладать устойчивостью к засухе.

По словам завотделом пастбищ и кормов Института животноводства Натальи Килязовой, отобраны именно такие травы, которые обладают засухоустойчивостью, зимостойкостью, что очень важно, потому как на наших пастбищах порой морозы бывают до -40 градусов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270399/