Россиянину улететь по чужому паспорту из Кыргызстана не получилось

До того как отказаться от кыргызского гражданства, Александр Р. занимался предпринимательством.

Жили-были два брата, Александр и Роман Л. Первый еще в 2013 году официально вышел из гражданства Кыргызской Республики, получил гражданство Российской Федерации и с тех пор постоянно проживал в Санкт-Петербурге. Второй гражданства не менял, но, оставаясь гражданином КР, ездил в гости к брату в Санкт-Петербург. Александр, соответственно, приезжал в Бишкек.

До того как отказаться от кыргызского гражданства, Александр Р. занимался предпринимательством. И не платил вовремя налоги. Налоговая служба раскачивалась долго, и лишь в декабре прошлого, 2022 года подразделение службы судебных исполнителей Свердловского района Бишкека выставило ему ограничение на выезд из Кыргызской Республики.

Это ограничение никак не помешало бы Александру спокойно жить дальше, если бы в январе 2023 года он не приехал в Бишкек. Тогда же и узнал, что беспрепятственно вернуться обратно в Россию у него не получится.

Брат Роман как раз находился в Санкт-Петербурге. И Александру пришел на ум "блестящий" план пересечения государственной границы без погашения налоговой задолженности и прочих неудобств. В начале марта он обратился в соответствующие органы с заявлением об утере паспорта. Представившись именем брата, Романа Л., и предоставив свою фотографию.

10 марта паспорт на имя Романа Л. с фотографией Александра Л. был готов. 14 марта Александр с поддельным документом попытался вылететь в Россию, но был задержан бдительными пограничниками.

Первомайский районный суд оштрафовал Александра на 60 000 сомов и постановил выдворить его за пределы Кыргызской Республики.





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