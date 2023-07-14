Решение КС КР о матчестве прокомментировал член Венецианской комиссии

В случае отказа в рассмотрении этой жалобы суд нарушил бы законные права граждан на доступ к конституционной юстиции.
Член Венецианской комиссии, бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александру Танасе на своей странице в Facebook прокомментировал решение Конституционного суда Кыргызстана, дающего совершеннолетнему гражданину право выбора отчества или матчества.
По его словам, КС КР обоснованно принял к рассмотрению обращение истцов, так как жалоба касалась гарантий конституционной неприкосновенности частной жизни. В случае отказа в рассмотрении этой жалобы суд нарушил бы законные права граждан на доступ к конституционной юстиции.
«Суд также постановил, что в законодательстве отсутствует регулирование института матронима, и обязал правительство удалить данный пробел в законодательстве. В этом контексте необходимо отметить разумный уровень судебного активизма, проявленного Конституционным судом, который сохранил оспариваемые нормы в законе, дав возможность законодателю самому удалить существующий пробел», — написал Александру Танасе.
Он добавил, что постановление КС КР, которое признает необходимость предоставить совершеннолетним гражданам право самостоятельно решать, что для них более предпочтительно и комфортно использовать — патроним или матроним, полностью соответствует конституционным принципам Кыргызстана в области защиты права на личную жизнь.
Напомним, коллегия Конституционного суда 30 июня вынесла решение по ходатайству адвокатов Эльвиры Тилек кызы и Айнуры Осмоналиевой, представляющих интересы Алтын Капаловой, о проверке соответствия Закона «Об актах гражданского состояния» Конституции.
Позже КС КР дал разъяснения по принятому решению.
«Что касается права родителей, в том числе матери, на присвоение ребенку фамилии, имени и отчества по советской системе, то оно находится в непосредственном соприкосновении с правом ребенка. Оно имеет приоритетное значение и находится под особой государственной защитой. А поскольку ребенок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано», — говорится в решении.
Далее уточняется, что по достижении совершеннолетия гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь право выбора между отчеством и матчеством. Поэтому законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность, и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола.
О своем протесте против матчества заявили государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов, верховный муфтий страны Замир Ракиев и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270274/
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