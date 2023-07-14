В селе Байзак Нарынской области построят детсад на 120 мест.
Об этом сообщается на портале государственных закупок.
По его данным, конкурс объявило Нарынское областное управление строительства и инженерной инфраструктуры при Госстрое. На эти цели оно планирует потратить 96 миллионов 245 тысяч 30 сомов.
Отмечается, что работы должны быть выполнены согласно календарному графику, который будет утверждаться по мере финансирования из республиканского бюджета.
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