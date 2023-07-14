Кыргызстанцы смогут получать электронную подпись онлайн. Как это будет работать

У кыргызстанцев появится возможность получить облачную электронную подпись (ОЭП) в режиме онлайн, а также в загранучреждениях республики.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
Как сообщается, с 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024-го будет реализован пилотный проект по внедрению возможности получения облачной электронной подписи удаленным способом для граждан Кыргызстана.
Как можно будет получить ОЭП онлайн
С помощью мобильного приложения пройти процедуру идентификации с помощью сервиса Face ID с применением технологии Liveness в режиме реального времени.
При успешном прохождении идентификации заявитель вводит номер контактного телефона и адрес электронной почты, куда в дальнейшем будут отправлены пин-коды для работы с ключами электронной подписи, сформированными посредством облачных технологий.
В завершение производятся генерация и выдача ключей электронной подписи, сформированных посредством облачных технологий на стороне удостоверяющего центра ГП "Инфоком" в автоматическом режиме.
Также сообщается, что Министерство иностранных дел КР уполномочено выдавать ОЭП гражданам республики, находящимся за пределами страны.
МИД КР будет осуществлять выдачу ОЭП в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. Выдача ОЭП в дипломатических представительствах и консульских учреждениях начнется 25 июля 2023 года.
Справка
ОЭП необходима для сдачи налоговой отчетности, а также получения госуслуг (справки, выписки) на портале электронных услуг portal.tunduk.kg.
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