Камчыбек Ташиев тягает 25-килограммовую гантель. Видео

Посетив тренажерный зал, Ташиев и Жапаров продемонстрировали свою физическую подготовку.
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и его заместитель Камчыбек Ташиев 13 июля открыли оздоровительный комплекс и детский центр отдыха "Ак илбирс" при Государственном комитете национальной безопасности.
Комплекс находится в Базар-Коргонском районе и включает в себя общежитие на 120 мест, библиотеку, кинотеатр на 100 мест, тренажерные залы, мини-футбольное поле, спортивные площадки, два бассейна и столовую.
Посетив тренажерный зал, Ташиев и Жапаров продемонстрировали свою физическую подготовку. При этом глава кабмина рекомендовал не давать нагрузку на сердце:
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