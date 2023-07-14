Камчыбек Ташиев тягает 25-килограммовую гантель. Видео

Посетив тренажерный зал, Ташиев и Жапаров продемонстрировали свою физическую подготовку.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и его заместитель Камчыбек Ташиев 13 июля открыли оздоровительный комплекс и детский центр отдыха "Ак илбирс" при Государственном комитете национальной безопасности.

Комплекс находится в Базар-Коргонском районе и включает в себя общежитие на 120 мест, библиотеку, кинотеатр на 100 мест, тренажерные залы, мини-футбольное поле, спортивные площадки, два бассейна и столовую.

Посетив тренажерный зал, Ташиев и Жапаров продемонстрировали свою физическую подготовку. При этом глава кабмина рекомендовал не давать нагрузку на сердце:





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