Специалисты рассказали о последствиях для здоровья от употребления энергетических напитков

Энергетик, как и любой стимулятор, истощает нервную систему и может вызвать привыкание.

Энергетические напитки при регулярном употреблении могут вызвать серьезные проблемы с сердцем, предупреждают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.

"Энергетик, как и любой стимулятор, истощает нервную систему и может вызвать привыкание. Он также негативно воздействует на психическое здоровье. Увлечение бодрящей газировкой медики называют новым видом зависимости. Особенность энергетических напитков в том, что они не дают организму никакой энергии, а стимулируют использование накопленных запасов", - отметили они.

Состав энергетиков

Рецептурная схема у всех энергетиков, по данным специалистов РЦУЗ, примерно одинакова. "Производители добавляют в напиток витамины, углеводы, кофеин, таурин и каротин, иногда – экстракты гуараны и женьшеня. Именно из-за этих ингредиентов человек чувствует прилив сил и энергии", - указали они.

Кофеин. Его содержат все без исключения энергетики, мощнейший стимулятор нервной системы, повышающий артериальное давление. Переизбыток кофеина приводит к бессоннице, нервозности, раздражительности и нарушению работы сердца. При употреблении больших доз кофеина появляются сильные боли в области живота и спазмы. После этого происходит повреждение сердечной мышцы и полный паралич нервной системы. В итоге это приводит к летальному исходу (здесь и далее - информация Республиканского центра укрепления здоровья).

Таурин. Одна банка в среднем содержит от 400 до 1 000 мг таурина. Это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. Вопрос токсичности таурина остается спорным, однако, по некоторым данным, многократное превышение его содержания в энергетических напитках в сочетании с кофеином грозит перевозбуждением центральной нервной системы, усилением обменных процессов, уменьшением тормозных процессов.

Карнитин. Это компонент клеток человека, способствующий быстрому окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает утомляемость мышц.

Гуарана и женьшень. Лекарственные растения, обладающие тонизирующими свойствами. Листья гуараны применяются в медицине: они выводят из мышечных тканей молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют возникновению атеросклероза и очищают печень. Медики, впрочем, считают, что возбуждающие свойства, приписываемые гуаране и женьшеню, не подтверждены исследованиями.

Витамины и минералы. Это в основном витамины группы В и С, натрий, калий, хлор, фосфор. Основной упор делается на витамины группы В, так как они обладают тонизирующим эффектом. Необходимы для нормальной работы нервной системы и головного мозга, в частности. Их недостаток организм может почувствовать, но повышение дозы не улучшит вашу производительность, умственные способности или что-то еще, как пытаются убедить производители энергетических напитков, а синтетические витамины приводят к аллергическим реакциям в организме.

Мелатонин. Содержится в организме и отвечает за суточный ритм человека.

Матеин. Вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая мате. Экстракт вечнозеленого дерева Ilex Paraguarensis помогает справиться с чувством голода и способствует снижению веса.

Углеводы. Как известно, это кладезь энергии, их в одной бутылочке около 400 ккал.

"Из-за большого количества сахара и кислот, содержащихся в энергетических напитках, их частое употребление нарушает кислотно-щелочной баланс во рту, а также разрушает эмаль зубов, способствуя развитию кариеса. Содержание сахаров в энергетиках весьма высоко, что значительно повышает нагрузку на эндокринную функцию поджелудочной железы. Вследствие чего повышается риск развития сахарного диабета, особенно в случае имеющейся наследственной предрасположенности и на фоне избыточной массы тела", - отметили специалисты центра укрепления здоровья.

Кроме того, по их данным, в таких напитках, как правило, "содержится большое количество фосфорной кислоты, которая активно вымывает кальций из костей, что приводит к самым тяжелым формам остеопороза – деформации костной массы, повышению ломкости кости и риску переломов". "Так же сильно страдает печень, потому что она является органом-детоксикантом, и все вещества, которые попадают в организм в избытке, в первую очередь накапливаются в печени. Это настоящая катастрофа для организма", - добавили в РЦУЗ.

Пищевые красители

"Производители хорошо знают, что товар должен быть максимально привлекателен и цвет напитка имеет немаловажное значение. Поэтому для его улучшения используются пищевые красители Е110, Е122, Е102, Е124, Е104 и Е129", - указали специалисты.

Они перечислили побочные эффекты красителей:

- Е110 – краситель с романтическим названием "желтый солнечный закат". Побочные эффекты: астма, экзема, гиперактивность, сенная лихорадка. Являясь канцерогеном, может провоцировать онкологические заболевания;

- Е122 придает рубиновую окраску. Побочные эффекты – гиперактивность, астма;

- Е102 – цвет от лимонно-желтого до оранжевого. Побочные эффекты: крапивница, бессонница, судороги, анафилаксия. Провоцирует агрессивное поведение, является канцерогеном;

- Е104 – цвета от тускло-желтого до зеленовато-желтого. Побочные эффекты: сыпь, астма, анафилаксия, крапивница;

- Е124 – пурпурный, красный. Побочные эффекты: крапивница, гиперактивность, сенная лихорадка, астма.

"Помните, энергетики, как любые сильнодействующие вещества, увеличивают опасность оказаться в зависимости от психоактивных веществ. Эксперты советуют другие методы борьбы с вялостью и сонливостью. К таким мерам относят контрастный душ по утрам, утренняя разминка либо просто одна чашка зеленого чая с утра. Но самый верный способ проснуться утром полным сил - это здоровый 7-8-часовой сон", - подчеркнули в Республиканском центре укрепления здоровья.

URL: https://kaktus.media/483763