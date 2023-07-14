Алмаз Сманбеков завоевал серебро рейтингового турнира в Венгрии

Кыргызстанец Алмаз Сманбеков завоевал серебро рейтингового турнира по спортивной борьбе в Венгрии.
Турнир стартовал 13 июля в Будапеште. В первый день разыгрывались 7 комплектов медалей по вольной борьбе среди мужчин.
Сманбеков выступал в весовой категории до 57 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.
Кыргызстанец одержал 3 победы подряд над спортсменами из Германии, Кореи и США, завоевав путевку в финал.
В решающей схватке Сманбеков уступил борцу из Китая и занял итоговое 2 место.
В этой же категории выступал Бекзат Алмаз уулу, но он проиграл в 1/8 финала и выбыл из борьбы за медали.
«Sport АКИpress»
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