Алмаз Сманбеков завоевал серебро рейтингового турнира в Венгрии

Кыргызстанец Алмаз Сманбеков завоевал серебро рейтингового турнира по спортивной борьбе в Венгрии.

Турнир стартовал 13 июля в Будапеште. В первый день разыгрывались 7 комплектов медалей по вольной борьбе среди мужчин.

Сманбеков выступал в весовой категории до 57 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.

Кыргызстанец одержал 3 победы подряд над спортсменами из Германии, Кореи и США, завоевав путевку в финал.

В решающей схватке Сманбеков уступил борцу из Китая и занял итоговое 2 место.

В этой же категории выступал Бекзат Алмаз уулу, но он проиграл в 1/8 финала и выбыл из борьбы за медали.

«Sport АКИpress»