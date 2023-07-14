Более 200 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство

"Холод" насчитал 204 спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство России.

Война в Украине лишила тысячи российских спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях. Публично о смене спортивного гражданства большинство атлетов не говорят, из-за чего о подобных решениях становится известно только во время соревнований, для которых они проходят процедуру регистрации. Проанализировав сообщения о смене спортивного гражданства, открытые данные об участниках соревнований, а также открытые реестры спортивных федераций, "Холод" насчитал 204 спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство России.

В списке оказались как профессионалы с именем - чемпионы Европы и мира в своих видах спорта, - так и совсем юные спортсмены, для многих из которых отказ от российского гражданства зачастую единственный выход для сохранения собственной карьеры.

Наибольшее представительство среди видов спорта - у шахматистов: 141 человек в период 2022–2023 годов поменяли флаг, под которым они выступают. Столь большое количество шахматистов в списке объясняется простотой их поиска: Международная шахматная организация (FIDE) ведет учет всех спортсменов и отслеживает "национальные трансферы" - переход спортсмена из федерации одной страны в другую.

Второе место разделили фигурное катание и конный спорт, где Россия потеряла по 11 атлетов. На третьем месте расположились художественная гимнастика и теннис: по пять спортсменов объявили о смене спортивного гражданства. Автоспорт и футбол недосчитались по четыре спортсмена, многие из которых достаточно долгое время выступают на высочайшем уровне. По два - велоспорт, мотогонки, конькобежный спорт, хоккей, плавание, гребля, бокс и парусный спорт. По одному спортсмену потеряли вольная борьба, легкая атлетика, биатлон, шорт-трек, MMA, дзюдо, спортивная гимнастика и горнолыжный спорт.

В попытке вернуться на международный уровень часть спортсменов попыталась сменить российский флаг на сирийский, что уже обернулось скандалом на Панарабских играх в Алжире: некоторые атлеты оказались зарегистрированы в качестве сирийских без реальной смены спортивного гражданства, лишь две спортсменки оказались заявлены официально - их профили с измененными гражданствами официально появились на сайтах Международных федераций гимнастики и дзюдо.

По подсчетам "Холода", самой гостеприимной страной для российских спортсменов оказался Израиль: под этим флагом теперь выступают 25 атлетов. На втором месте - Сербия: 19 спортсменов; третье место у Германии: 13 атлетов. Франция приютила 12 спортсменов, Польша - 11. Казахстан - 10, Армения и Великобритания - по девять, США - семь, Испания - шесть. Столько же спортсменов выбрали Палестину, несмотря на то что ее международный статус не определен; тем не менее это хороший выбор для спортсменов, так как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешает выступать под палестинским флагом.



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