Подозреваемого в изнасиловании в салоне авто отпустили под домашний арест

За день до происшествия девушка предложила сходить вместе с ней на той в роли парня, но он отказал.

"Сегодня, 13 июля, Бишкекский городской суд выпустил под домашний арест молодого человека, обвиняемого в покушении на изнасилование", - написал в Facebook адвокат Замир Жоошев.



По его словам, есть два видеофайла, "содержащие веские доказательства в пользу обвиняемого, и эти видеозаписи предоставлены следователю УВД Свердловского района Рустаму Кубанычбекову". Однако следователь руководствуется только словами заявительницы.

Жоошев обратил внимание на то, что на видео видно, как девушка, "оказавшись вне автомобиля, легла на землю, затем, находясь в том же положении, выпрямляет волосы, жестикулируя руками, что-то говорит в сторону парня".

"То есть никуда она не сбежала от парня, который якобы представлял для нее опасность. В это время парень собирает ее вещи: обувь, которую она сняла и оставила у переднего пассажирского сиденья, где сидела до того, как перелезла на заднее сиденье, серьги, которые она ранее сняла, и сумочку", - написал Жоошев. Он отметил, что есть причина тому, почему ширинка у парня была расстегнута.

Со слов парня, он знаком с девушкой более года, планировал жениться. За день до происшествия девушка предложила сходить вместе с ней на той в роли парня, но он отказал.

"В день мероприятия, 14 июня, уснул дома. Проснувшись, увидел в WhatsApp сообщение от девушки и пропущенные звонки. Она просила забрать их вместе с мамой с тоя. Он согласился и подвез их до дома. Примерно в час ночи маму девушки оставили дома. А молодые поехали дальше и припарковались возле магазина "Пеликан Экспресс" в районе пересечения улиц Токтогула и Ибраимова. Девушка сняла обувь и из переднего пассажирского сиденья перелезла назад. Парень тоже через двери пересел назад. На том месте они находились где-то до трех часов ночи. По некой причине между ними произошел конфликт. В этот момент Бека (имя изменено. - Прим. Kaktus.media) предложил довезти ее домой. Но девушка в один момент начала наносить парню удары, в результате он ее выпроводил из машины, после чего передал ей вещи и она пешком пошла до дома. Парень, убедившись, что она зашла домой, уехал", - пересказал Жоошев слова подопечного.

Юрист написал, что на следующий день девушка вместе с мамой пошла в УВД Свердловского района и написала заявление, обвинив молодого человека в попытке изнасилования. Подопечный Жоошева, со слов адвоката, оказывал содействие следствию.

24 июня следователь ходатайствовал перед судом заключить обвиняемого в СИЗО на два месяца, при этом обосновал свое прошение тем, что подозреваемый, находясь на свободе, будет препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей и скроется от органа следствия. Суд заключил подозреваемого в СИЗО до 22 июля.

Бишкекский городской суд изменил в отношении подозреваемого меру пресечения на домашний арест. Суд установил конкретные ограничения домашнего ареста, которые должны соблюдаться подзащитным.

"Следователь Рустам Кубанычбеков, прежде чем задерживать парня по подозрению в совершении преступления, с целью исключения противоречий в их показаниях, должен был провести очную ставку между подозреваемым и заявительницей. Однако такое следственное действие им не проводилось до сих пор. Кроме того, из-за бездействия следователя удалилась полная видеозапись происшествия, которая хранилась у администрации "Пеликан Экспресс" до 30 июня", - рассказал Жоошев, добавив, что заявил отвод следователю в своем обращении в прокуратуру.

"Настрой самого обвиняемого и его близких мирно решить конфликт остается в силе до последнего. Но это не означает, что гражданин будет сознаваться в том, чего не делал", - заключил адвокат.



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