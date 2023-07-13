Повторные выборы в Ленинском округе. Поступило заявление о выдвижении

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября.



В ЦИК поступило первое заявление от кандидата о намерении баллотироваться по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, заявление в порядке самовыдвижения подал Эртай Искаков. В открытых источниках указано, что он был сотрудником различных частных компаний. Отметим, что Искаков участвовал в выборах по Ленинскому округу 28 мая, которые ЦИК признала недействительными.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября.

Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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