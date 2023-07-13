Убийство 14-летней в Кадамджае. Пожизненный приговор оставлен без изменения

Баткенский областной суд оставил без изменения приговор Кадамджайского районного суда.

Речь идет о пожизненном лишении свободы 27-летнего обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе облсуда.

По ее данным, рассмотрение дела еще одного обвиняемого несовершеннолетнего Б. у. Э., признанного райсудом виновным по статьям 122 «Убийство», 154 «Изнасилование», 155 «Насильственные действия сексуального характера» и 165 «Похищение человека», перенесено на 4 августа по ходатайству сторон.

Семнадцатилетний подсудимый был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, тело девочки нашли в сентябре 2022-го. Оно было в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле ребенка были следы насильственной смерти — ее задушили, руки были связаны.

4 декабря двое обвиняемых в убийстве девочки в Кадамджайском районе повесились в СИЗО Оша. Всего по этому делу проходили четверо человек: 25-летний М.Ш., 27-летний Г.Д., 24-летний А. у. С. и 16-летний Б. у. Э.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270275/