Пациент психиатрической больницы оказался в милиции и попытался выпрыгнуть из окна

В ОВД Сокулука из окна пытался выброситься мужчина.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, ночью 11 июля мужчина пытался выброситься из окна ОВД Сокулука, но его удалось отговорить.
Известно, что мужчина лечился в психиатрической больнице. Родственники привезли его домой на выходные, но он сбежал. Позже его нашли прохожие и привезли в милицию.
После неудавшегося прыжка мужчину вернули в больницу.
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