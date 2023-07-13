Минэнергетики предлагает ввести запрет на вывоз угля из страны

Министерство энергетики предлагает ввести временный запрет на вывоз угля из Кыргызстана.

Согласно проекту постановления кабинета министров, опубликованному для общественного обсуждения, ведомство предлагает ввести запрет сроком на восемь месяцев на экспорт угля (классифицируемые кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории республики автомобильным транспортом (за исключением автомобильных пунктов пропусков "Иркештам" и "Торугарт").

При вступлении документа в силу в течение трех дней Минэнергетики должно уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета, Министерство иностранных дел - исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Министерство транспорта и коммуникаций, Государственная таможенная служба и пограничная служба ГКНБ должны принять необходимые меры по предотвращению экспорта угля.

Указанные ограничения не распространяются на государственное предприятие "Кыргызкомур" при вывозе им угля автомобильным транспортом через пункты пропуска государственной границы КР.

В случае нехватки и повышения цен на уголь для населения и бюджетных организаций в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 года персональная ответственность будет возложена на полномочных представителей президента в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту.

Контроль за исполнением постановления будет возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.



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