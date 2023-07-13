Легкая атлетика: Азиатская ассоциация наградила Кыргызстан за наиболее заметный прогресс

В Бангкоке (Таиланд) прошел конгресс, приуроченный к 50-летию Азиатской ассоциации легкой атлетики.
Федерации легкой атлетики Кыргызстана вручили несколько наград.
В юбилейном конгрессе также вручили награды лучшим спортсменам, федерациям, а также функционерам года.
Президенту кыргызстанской федерации Канату Аманкулову вручили золотой значок за лидерство, а генеральному секретарю Мелису Надырову - юбилейный медаль ассоциации.
Помимо этого, Федерацию легкой атлетики Кыргызстана наградили как участника ассоциации с самым заметным прогрессом. Такой награды удостоились всего две страны - Кыргызстан и Индия.
Напомним, в Бангкоке стартовал чемпионат Азии, где страну представляют четверо спортсменов.
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