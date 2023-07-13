Новая дорога разрушилась за полгода. На чиновников и подрядчика завели дело

Прокуратура Иссык-Кульской области проверила законность реконструкции автомобильной дороги протяженностью 1,4 км по ул. Кыдыр-Аке в Караколе.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Выяснилось, что должностные лица дирекции Фонда развития Иссык-Кульской области и подрядчик - ОсОО "Д." - завысили объем выполненных работ, а ремонт был выполнен некачественно. В итоге дорога разрушилась спустя менее 6 месяцев с момента принятия в эксплуатацию, говорится в сообщении.

Ущерб государству оценили в 1 млн 792 тыс. 887 сомов.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением". Проводится расследование.



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