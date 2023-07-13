В Кыргызстане начали снижаться цены на мясо

В Кыргызстане в июле отмечено снижение цен на мясо.
Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Больше всего снизилась цена на баранину — сразу на 9 сомов. Если в конце июня она стоила 590,08 сома в среднем по стране, то на 12 июля цена опустилась до 581,08 сома.
Говядина с начала месяца подешевела на 4,57 сома — с 550,59 до 546,0 сома, конина на 1,84 сома — с 491,26 до 89,42 сома.
Напомним, что по итогам января — июня нынешнего года рост цен и тарифов в целом по республике составил 5,1 процента. В том числе продукты и безалкогольные напитки подорожали на 3,6 процента.
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