В Оше контрактник внутренних войск уехал в Екатеринбург. Его объявили в розыск

В городе Ош военнослужащий внутренних войск МВД объявлен в розыск.
Информацию об этом 24.kg подтвердили в ведомстве.
Уточняется, что 15 июня военнослужащий по неизвестным причинам не явился на службу.
«На телефонные звонки он не отвечал, а его родственники сообщили, что мужчина уехал в аэропорт. Выяснилось, что он вылетел по маршруту Ош — Екатеринбург. Военная прокуратура Ошского гарнизона объявила его в розыск», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270209/
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