В Бишкеке водителей двух авто оштрафовали за максимальный уровень дымности

В Бишкеке водители двух автомобилей оштрафованы по 7.5 тысячи сомов за максимальный уровень дымности, сообщает пресс-служба Минприроды.
Продолжаются работы инспекторов регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в рамках утвержденного Плана совместных мероприятий "Об охране атмосферного воздуха", совместно с УПСМ ГУВД Бишкека.
"Службами экологического и технического надзора Минприроды и представителями мэрии Бишкека проведены рейды по проверке автотранспорта на предмет превышения выбросов вредных веществ в выхлопных газах.
Проверено 20 микроавтобусов, из них в пяти прибор измерения плотности дыма допустимых норм показал превышение. С остальными водителями проведены разъяснительные работы.
Отметим, что рейдовые мероприятия по выявлению транспортных средств с превышением СО будет нести системный характер.
Минприроды призывает водителей и гостей Бишкека для улучшения ситуации с воздухом принимать своевременные меры по устранению превышения вредных веществ от автотранспортных средств".
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