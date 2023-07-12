Фальшивые дипломы. Выдача двух депутатских мандатов пока остается под вопросом

Напомним, оба лишились депутатских полномочий на основании выявленных у них фальшивых дипломов.
ЦИК приостановила вручение мандатов следующим по количеству набранных голосов кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша по спискам партий «Ата Журт Кыргызстан» и «Альянс» вместо Фархата Исмаилова и Фарходбека Алимжанова.
Напомним, оба лишились депутатских полномочий на основании выявленных у них фальшивых дипломов.
«Но поскольку они обратились в суд о признании решения Центризбиркома недействительным, то до завершения разбирательства во всех судебных инстанциях вручение мандатов приостановлено», — пояснили в ЦИК.
Фарходбек Алимжанов и Фархат Исмаилов продолжают утверждать, что дипломы о высшем образовании, которые они имеют, подлинные и получали их законно. Оба обещают представить их в суде.
Напомним, материалы ГКНБ в Центризбирком поступили еще 8 апреля 2022-го. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмаилову диплом не выдавался, было недостаточно, чтобы начать обсуждение. ЦИК рассмотрела вопрос спустя год.
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