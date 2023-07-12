ЦИК назначила дату повторных выборов в Ленинском одномандатном округе

ЦИК назначила дату повторных выборов депутата Жогорку Кенеша в Ленинском одномандатном округе № 26.

Решение принято сегодня на заседании.

Голосование состоится 10 сентября.

Уточняется, поскольку это повторная кампания, все сроки — выдвижения, регистрации и агитации — сокращаются на треть. Кандидаты, допустившие нарушения, повлиявшие на волеизъявление избирателей, к гонке не допускаются.

Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу недействительными, так как аннулированы голоса, отданные на досрочных выборах 28 мая за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.

Если голоса более 30 процентов от пришедших на участки аннулируются, то выборы признают недействительными. В течение месяца назначаются новые.

Как ранее стало известно, по факту подкупа голосов избирателей возбуждено уголовное дело.

Досудебное производство начали после распространившейся аудиозаписи, где женщина с голосом, похожим на кандидата в депутаты Дамиру Ниязалиеву, обсуждает подкуп голосов избирателей с одним из своих агитаторов по имени Роман. В предвыборном штабе Дамиры Ниязалиевой 29 мая прошли обыски.

Отметим, что сама кандидат, выигравшая предвыборную гонку в парламент, заявила, что это монтаж и такого разговора не было.

28 мая по Ленинскому округу прошли выборы депутата парламента. Несмотря на рекордно низкую явку — 13,9 процента, они были признаны состоявшимися, поскольку по закону оснований для того, чтобы считать парламентскую гонку несостоявшейся, не было.

Место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны помирились.



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