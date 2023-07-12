В Оше найдены тела двух утонувших мальчиков в Южном канале

В свою очередь, тело К.М., 2016 года рождения было обнаружено родственниками самостоятельно.
В Южном канале Оша найдены тела двух утонувших мальчиков, сообщают в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
По их данным, информацию о том, что два мальчика К.М., 2014 года рождения и К.М., 2016 года рождения упали в Южный канал, поступила 11 июля.
«Так, в результате поисковых работ сегодня утром тело К.М., 2014 года рождения было обнаружено спасателями и передано родственниками. В свою очередь, тело К.М., 2016 года рождения было обнаружено родственниками самостоятельно»,- говорится в сообщении.
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