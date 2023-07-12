Минкультуры КР: Судебные разбирательства с «Азаттык Медиа» прекращены

Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Издание «Азаттык Медиа» удалило со всех ресурсов материал, содержавший недостоверные сведения о приграничном конфликте, судебные разбирательства прекращены. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

«Издание «Азаттык Медиа» удалило на всех своих ресурсах видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе 14-17 сентября 2022 года под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана АЗИЯ», который содержал недостоверные сведения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с удалением данного материала с недостоверной информацией, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Учреждение «Азаттык Медиа» прекратили все судебные разбирательства, ограничения в установленном законом порядке в отношении «Азаттык Медиа» будут сняты.

Соответствующее мировое соглашение сегодня, 12 июля, утверждено Бишкекским городским судом.

Напомним, что ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР временно приостановило работу сайта «Азаттык Медиа».

Это было обусловлено тем, что «Азаттык Медиа» отказывались удалять недостоверный материал, противоречащий национальным интересам Кыргызской Республики (недостоверные сведения о событиях 14-17 сентября 2022 г.).

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