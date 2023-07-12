Число кыргызстанцев составляет 7 млн 38 тыс. - цифры и факты к Всемирному дню народонаселения

Национальный статический комитет Кыргызстана подготовил интересные цифры и факты к Всемирному дню народонаселения.

В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН установила международный праздник - Всемирный день народонаселения (World Population Day), который отмечают ежегодно 11 июля для привлечения внимания к вопросам народонаселения, программам общего развития и поиска решений общих проблем. Каждый год Всемирный день народонаселения посвящается определенной теме. В 2023 году вниманию широкой общественности республики представлен новый девиз «Высвободить силу гендерного равенства: усилим голоса женщин и девочек для раскрытия безграничных возможностей нашего мира», напоминающий о необходимости продвижения гендерного равенства с тем, чтобы помочь осуществить мечты.

Последнее десятилетие для Кыргызстана характеризовалось высокими показателями прироста численности населения (2,0-2,1% в год), однако в 2020-2022 годах темп прироста населения снизился до 1,7-1,8%. На его снижение повлиял рост смертности, связанный с COVID-19, а также сокращение уровня рождаемости. Тем не менее, наиболее высокий показатель прироста населения отмечался в городах Ош (3,1%) и Бишкек (2,8%), а также Баткенской области (2,0%), а наиболее низкий – в Иссык-Кульской (0,9%) и Нарынской (0,6%) областях.

Численность населения республики на начало 2023 года составила 7 млн. 38 тыс. человек. При этом, преобладающая доля пришлась на сельское население – более 65%, или 4 млн. 584 тыс. человек, а доля городского населения составила около 35%, или 2 млн. 454 тыс. человек.

В 2022 году сохранялось преобладание численности женского населения над мужским, характерное для населения республики в целом. На начало 2023 года число мужчин составило 3 млн. 480 тыс. человек (49,5%), женщин – 3 млн. 557 тыс. (50,5%), но в регионах с высокой рождаемостью (Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области) преобладает численность мужского населения.

По данным органов ЗАГС Министерства цифрового развития КР, в 2022 году зарегистрировано 150,2 тысячи рождений (в 2021 году – 150,2 тысячи). При этом, удельный вес девочек (49%) и мальчиков (51%) в общем числе родившихся остается неизменным на протяжении последних нескольких лет.

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