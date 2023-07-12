Владельца вебкам-студии судили по двум статьям. И оштрафовали

В Бишкеке владельца вебкам-студии судили по двум статьям.

Он отделался штрафом. Приговор размещен на сайте Верховного суда.

На скамье подсудимых оказался Р. Его обвинили в совершении преступлений против процессуального порядка добывания доказательств и против духовно-нравственного здоровья личности. По версии следствия, мужчина организовал вебкам-студию, осуществляя незаконную деятельность по оказанию виртуальных интимных услуг, связанных с распространением порнографических материалов.



Узнав, что одна из девушек участвовала в следственных действиях в прокуратуре Бишкека в качестве свидетеля, под угрозой физической расправы и распространения в социальных сетях интимных фотографий, стал требовать у нее лжесвидетельства и отказа от ранее данных показаний. В том числе он требовал не раскрывать сведения о незаконной деятельности, месте и времени встреч, а также укрыть контактные данные оператора вебкам-студии, который, по версии следствия, причастен к дорожно-транспортному происшествию, повлекшему смерть.

Как указано в материалах суда, для оказания морально-психологического давления на девушку Р. показал ей переписку якобы с сотрудником Генеральной прокуратуры, запугивал наличием связей в высшем надзорном органе, говорил, что в курсе хода следствия и что уйдет от наказания. Так мужчина вмешивался в деятельность органов следствия, пытаясь препятствовать объективному расследованию уголовного дела.

Кроме того, как установили органы следствия, "Р. вовлекал в преступную группу девушек, которые после регистрации на зарубежных порносайтах по требованию онлайн-клиентов за определенное денежное вознаграждение выполняли сексуально-порнографические действия, а также распространял видеоматериалы, фотоизображения, содержащие порнографические сцены, а полученные от данной преступной деятельности доходы легализовал на территории Кыргызстана".



Таким образом, по данным следствия, Р. совершил преступление, квалифицирующими признаками которого являются ввоз, изготовление, перевозка или иное перемещение либо рекламирование произведений, изображений или иных предметов порнографического характера, совершенные с целью сбыта, а равно сбыт или другое распространение таких предметов.

Р. свою вину в указанных преступлениях признал полностью и заключил процессуальное соглашение о признании вины. Мужчина и его адвокат просили назначить наказание в соответствии с соглашением о признании вины, которое они полностью поддержали.

Первомайский районный суд признал Р. виновным и определил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. сомов в доход государства.



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