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Бишкекское троллейбусное управление набирает водителей

Бишкекское троллейбусное управление набирает водителей, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Мы объявляем набор водителей категории "Д" и водителей троллейбусов, имеющих стаж вождения не менее 3 лет.

Для новичков есть бесплатное обучение и стажировка после прохождения курсов гарантируем официальное трудоустройство и достойную заработную плату.

За подробную информацию можно обращаться по номеру 0312 65-75-90".

 

URL: https://www.vb.kg/431043

           

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