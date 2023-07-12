Бишкекское троллейбусное управление набирает водителей, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Мы объявляем набор водителей категории "Д" и водителей троллейбусов, имеющих стаж вождения не менее 3 лет.
Для новичков есть бесплатное обучение и стажировка после прохождения курсов гарантируем официальное трудоустройство и достойную заработную плату.
За подробную информацию можно обращаться по номеру 0312 65-75-90".
URL: https://www.vb.kg/431043
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