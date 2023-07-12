Кыргызфармация готова поддержать инвесторов по производству лекарств в КР

Кыргызфармация готова активно поддерживать инвесторов, заинтересованных в развитии производства лекарственных средств в Кыргызстане.
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.
По ее данным, перспективы государственно-частного партнерства в области производства лекарственных средств обсудила директор Кыргызфармации Гульмира Шакирова на встрече с китайскими производителями-компании «Синь Хуа».
Она отметила, что госпредпиятие готово предоставить инвесторам необходимую поддержку и создать благоприятные условия для успешного развития производства лекарственных средств в стране, включающую содействие в процессе регистрации, лицензирования и сертификации. По ее словам, государственно-частное партнерство рассматривается как важный механизм для стимулирования инвестиций и развития фармацевтической отрасли в Кыргызстане.
Напомним, государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения создано 31 марта.
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