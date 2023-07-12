В Бишкеке продолжают демонтаж незаконных объектов. Теперь на улице Абдрахманова

По ее данным, всего убрали пять навесов общей площадью 80 квадратных метров.

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека с участием заместителя градоначальника Нурдана Орунтаева провело демонтаж незаконно установленных навесов и пристроек на улице Абдрахманова, 119. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, всего убрали пять навесов общей площадью 80 квадратных метров.

«Также проводится демонтаж павильона с пристройками, мешающего строительству сквера по улице Тимирязева от Боконбаева до Московской. Объект полностью заброшен, находится в антисанитарном состоянии», — сказали в мэрии.

Отмечается, что ранее сотрудники управления выдали собственникам уведомления об освобождении муниципальной территории от незаконно установленных объектов, самовольно построенных или строящихся зданий и строений с нарушением действующих норм законодательства.



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