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Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили авто на превышение норм выбросов

По ее данным, выявлено 12 нарушений.

     
В Бишкеке проходит рейд по выявлению автотранспортных средств, превышающих допустимую норму выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, выявлено 12 нарушений.

«В отношении владельцев автотранспортных средств составлены протоколы на общую сумму 45 тысяч сомов», — добавили в муниципалитете.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/270125/ 

           

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