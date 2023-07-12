Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили авто на превышение норм выбросов

По ее данным, выявлено 12 нарушений.
В Бишкеке проходит рейд по выявлению автотранспортных средств, превышающих допустимую норму выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, выявлено 12 нарушений.
«В отношении владельцев автотранспортных средств составлены протоколы на общую сумму 45 тысяч сомов», — добавили в муниципалитете.
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