Беспроцентные кредиты для бизнеса могут увеличить до 5 миллионов сомов

Руководители банков предложили поднять сумму финансирования до 5 миллионов сомов для предпринимателей с оборотом до 30 миллионов сомов.

Заместитель министра финансов Руслан Татиков провел рабочую встречу с руководителями 11 коммерческих банков-партнеров по вопросам беспрепятственной выдачи беспроцентных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководители банков предложили поднять сумму финансирования до 5 миллионов сомов для предпринимателей с оборотом до 30 миллионов сомов. Они считают, что так можно повысить охват предпринимателей, которые получат ссуды.

Руслан Татиков отметил, что Минфин обязательно рассмотрит такую возможность, если это поможет получить бизнесу больше средств для развития. На встрече также обсуждены вопросы беспрепятственной выдачи беспроцентного кредита предпринимателям.

«Задача правительственного проекта экстренной поддержки предпринимателей — помогать им развивать свой бизнес и встать на ноги, а не увеличение долговой нагрузки. Очень много сообщений поступает о случаях, когда сотрудники комбанков предлагают кредиты от 20 процентов годовых вместо беспроцентного. Бизнес не должен становиться жертвой бюрократических процессов комбанков при получении беспроцентного кредита. Призываю вас не усложнять условия выдачи кредитов бизнесу», — отметил замминистра.

В свою очередь руководители банков-партнеров отметили, что была задержка более трех месяцев в начале года из-за нехватки средств по проекту.

Руслан предложил коммерческим банкам выдавать из своих средств в случае, когда средства для выдачи данных кредитов полностью освоены с гарантиями возмещения от Минфина.

Напомним, что с сентября 2022 года Министерство финансов КР вместе с 11 коммерческими банками предоставляет возвратную финансовую помощь малому и среднему бизнесу.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/270074/