В Кыргызстане завершена работа над созданием Цифрового кодекса

Министр также рассказал, что уже на этой неделе кодекс будет опубликован на сайте министерства.
«Работа над Цифровым кодексом завершена. Подчеркиваю, что Кыргызстан стал первой в мире страной, которая разработала такой документ», — заявил министр цифрового развития Талантбек Иманов на своей странице в Facebook.
По его словам, это уникальный свод правил. Главная цель Цифрового кодекса — объединение всех цифровых норм в общее правовое поле, что придаст новый импульс развитию экономики и ускорению процессу цифровизации в республике.
«Хочу подчеркнуть, что практическая реализация Цифрового кодекса — задача гораздо сложная и кропотливая. Впереди еще предстоит колоссальная работа по внедрению документа в практическое русло, обучению граждан цифровой грамотности, и я уверен, что шаг за шагом наша совместная работа даст свои плоды», — отметил Талантбек Иманов.
Министр также рассказал, что уже на этой неделе кодекс будет опубликован на сайте министерства. Он пригласил всех ознакомиться с редакцией Цифрового кодекса и внести предложения и замечания.
«Мы заинтересованы в том, чтобы все подключились к его обсуждению», — заключил министр.
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