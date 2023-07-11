Тройное убийство в Бишкеке. Подсудимый вину не признает

В Октябрьском районном суде Бишкека начался судебный процесс над Чынтемиром Аширалиевым, который обвиняется в тройном убийстве.

Сегодня прокурор зачитала обвинительный акт, в котором указано, как обвиняемый совершил особо тяжкое преступление. Кроме того, гособвинитель отметила, что Чынтемир Аширалиев отдавал отчет своим действиям в момент убийства женщины и ее двух детей.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Чынтемир Аширалиев вменяем, психическими заболеваниями не страдает. В момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Наркотической и алкогольной зависимости у Чынтемира Аширалиева не выявлено», — сказала она.

Судья Надырбек Токтосунов спросил, признает ли себя виновным Чынтемир Аширалиев. Подсудимый ответил отрицательно.

Напомним, 16 февраля в одной из квартир в 5-м микрорайоне обнаружили тела женщины и двух ее детей. По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан. Им оказался бывший сотрудник ГКНБ. Задержанного взяли под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. Позже руководство ГУВД озвучило подробности громкого преступления.



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